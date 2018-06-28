TSK vurdukça, PKK panikliyor!

TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonları terör örgütü PKK'nın elebaşlarını paniğe düşürdü.

Güncellenme 28 Haziran 2018 09:52

TSK'nın 10 Mart'ta Kuzey Irak'ta başlattığı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon tüm hızıyla devam ediyor. TSK unsurlarının bölge içinde ilerleyişi terör örgütünün yönetiminde paniğe yol açıyor.

Bayık ve Karayılan’ın telsiz konuşmaları kaydedildi

Terör örgütünün ele başlarından olan Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın Kandil Dağı’nın çoğunlukla İran tarafında hareket ettikleri değerlendirilirken, şifreli telsiz konuşmaları da istihbarat birimleri tarafından kaydedildi.

Paniğe kapıldılar

İki ismin, örgütün ‘ön cephe’ olarak adlandırdığı yerlerdeki alt kademe teröristleri suçlayıp, tehdit ederek, “Gereken direnci gösteremiyorsunuz. Hiç direnemiyorsunuz. Çok sayıda mevzi kaybettik. Kandil düşerse, her şey biter” dedikleri tespit edildi.

Haraç topluyorlardı

Güvenlik kaynakları, TSK’nın üs kurarak kalıcı hale geldiği yerlerden çekilen terör örgütü PKK’nın ciddi düzeyde maddi kayba uğradığına da dikkat çektiler. Bölgedeki köylülerden başta ‘sözde yol ve hizmet vergisi’ adı altında düzenli haraç toplayan örgütün, bu gelir kapısının da kapanmaya başladığı bildirildi.

Operasyon devam ediyor

TSK geçen hafta PKK’nın Türkiye içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak ile Kuzey Irak’ta devam eden operasyonlarda 87 teröristi etkisiz hale getirmişti. Operasyonlarda, 134 adet piyade tüfeği, 2 adet Milan tanksavar silahı, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet SA-18 füze, 8 adet RPG-7 roketatar, 9 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 7 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek, 15 adet makineli tüfek gibi çok sayıda silah ele geçirilmişti. TSK, dün de Kuzey Irak’ta Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında PKK hedeflerinin imha edildiğini duyurdu.