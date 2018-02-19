TSK ve ÖSO vurdukça teröristler paniğe kapılıyor!

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de başarı ile devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı 1. ayında.

Güncellenme 19 Şubat 2018 10:28

Afrin'de başarı ile devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın 31. gününde TSK ve ÖSO 3 köyü daha terör örgütlerinden kurtardı. TSK'nın yaptığı son açıklamaya göre ise, etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 641'e yükseldi.

3 köy daha temizlendi

Terör örgütlerine karşı birlikte mücadele eden ÖSO ve Mehmetçik, Afrin'in İkidam, Şeltah ve Merseva köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

Terör hedefleri vuruluyor

Kilis'te Suriye sınırında konuşlandırılan ateş destek vasıtaları, fırtına obüsleri, tanklar ve çok namlulu roketatarlar; Afrin'deki PKK/PYD hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Mücadeleye tam gaz devam

Zeytin Dalı Harekatı 31. gününe gelmişken, TSK ve ÖSO Afrin'deki terör örgütlerini temizleme mücadelesi tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda terör yuvaları dün gece sabah karşı ateş altına alındı.

1641 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1641 terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdi.