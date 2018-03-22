TSK ve ÖSO stratejik o noktaları da aldı!

Afrin'in güneyine yönelen TSK ve ÖSO birlikleri, stratejik Ahlam Dağı ve 4 köyü ele geçirdi.

Güncellenme 22 Mart 2018 12:39

TSK ve ÖSO'nun Afrin bölgesini tamamen kontrolü sağladıktan sonra terör örgütü PKK/PYD’nin denetiminde bulunan Azez’in güneybatısındaki bölgelere yöneldiği ortaya çıktı.

TSK ve ÖSO güneye yöneldi

TSK ve ÖSO birlikleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 61’inci gününde Afrin ve Halep arasında stratejik noktada bulunan Ahlam Dağı (El Ehlam) ile Basutah, Basute, Kufayr ve Burç Abdullah köylerini ele geçirerek Kimar ve Berad köylerine kadar ilerledi.

Bölgede teröristler yok

İddiaya göre köylerde PKK/PYD’li teröristlerden çok, destek için bölgeye giden Şii milisler bulunduğu bilgisini veriyor.

Rejim yandaşı milisler ve ÖSO arasında şiddetli çatışma

Basutah Köyü’nde rejim bayraklarının ÖSO’lular tarafından indirildiği, Kimar ve Berad köylerinde ise rejime bağlı milisler ile ÖSO askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Hedefler vuruldu

Rejimin denetimindeki Nubul Zehra bölgesine yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan köylerdeki hedefler tank ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

3 bin 698 terörist ele geçirildi

Türk savaş uçakları önceki gece hava harekatı düzenledi. Bu operasyon sonrası rejime bağlı üst düzey çok sayıda milis öldü. Harekâtta dün itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 698 olarak açıklandı.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Operasyon sonrası ele geçirilen karargah binasında çok sayıda füze ve havan mermisi ele geçirildi

Sığınak ve depolar aranıyor

Afrin'i Zeytin Dalı Harekatı ile temizleyen TSK, ilçe merkezinde terör örgütü üyelerince kullanılan sığınak ve silah depolarını bulmaya çalışıyor.

SAT timleri bölgede

Teröristler tarafından oluşturulan ve ilçe girişini çevreleyen barikatlardaki aramalarda, komandolar ile ‘Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi’ (METİ) görev alıyor. Çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Sualtı Taarruz Komutanlığı’na (SAT) bağlı timler de yer alıyor.

Komandolar hedefleri belirlemişti

SAT komandoları, hava harekâtları öncesinde hedeflerin belirlenmesinde etkin rol oynamıştı.