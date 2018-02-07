TSK ve ÖSO stratejik bir bölgeyi daha temizledi

TSK ve ÖSO mensupları Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri ile Havuz Tepesi'ni terör örgütlerinden kurtardı.

Güncellenme 07 Şubat 2018 17:22

Afrin'in Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri ile Havuz Tepesi, TSK ve ÖSO mensupları tarafından terör örgütlerinin elinden kurtarıldı.

Şeyh Huruz, Orta Şeyh Huruz ve Yukarı Şeyh Huruz isimlerindeki üç yerleşim birimi ve Havuz Tepesi terör örgütünden alındı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'ya destek veren ÖSO güçleri, PYD/PKK 'nın elinde bulunan Afrin'in 5 beldesini, 1 belde merkezini 24 köyünü, 3 ise köy altı yerleşim yerini alırken 12 tane stratejik dağ ve tepeyi ise 40 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sergaya Tepesi."