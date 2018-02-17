TSK obüslerle saldırdı! "Suvarin yanıyor"

Zeytin Dalı Harekatı'nın 29. gününde topçu birlikleri hava bombardımanları ile hedefleri tam isabetle vuruyor.

Güncellenme 17 Şubat 2018 11:26

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın 29. gününde topçu birlikleri hava bombardımanlarında hedefleri tam isabetle vuruyor. Cephaneliği havaya uçuran topçular, silah arkadaşları tarafından coşku ile karşılandı.TSK'da yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terör mensubu sayısının en son bin 595'e yükseldiği belirtildi.

Afrin'deki ilerlemeye devam eden TSK ve ÖSO, topçu birlikleri hedeflerini tam isabet vurmaya başladı. Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarla yapılan atışlarda Afrin'in Suvarin beldesinde PKK/YPG-PYD ait bir cephanelik havaya uçuruldu.

Obüslerler yapılan atışlarda vurulan hedeflerteki cephanelik ve mühimmatlar infilak etti. Atışlar sırasında, Mehmetçikler, "Suvarin yanıyor, atışlar müthiş, topçular elinize sağlık" sözleri ile birbirlerini tebrik ediyorlar.

Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün kara ve hava operasyonları sonucunda etkisiz hala getirilen terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 44 olduğu Genelkurmay Başkanlığı'nca açıklandı.

Böylece, Afrin'de devam eden operasyon başladığından beri etksiz hale getirilen terör örgütü bensubu sayısı 1595 oldu