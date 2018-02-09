TSK konvoyu, yeni gözlem noktası için İdlib’e intikal etti
TSK Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliğini azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için bölgeye geldi.
Türkiye- Suriye sınırında akşam saatlerinde flaş hareketlilik yaşandı. TSK konvoyu İdlib gerginliğini azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için stratejik nokta olan İdlib-Afrin hattında güneye doğru yol aldı.
Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 50 kilometre derinlikte yer alırken konuşlanan noktanın yaklaşık 6 kilometre karşısındaki hatlarda, Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor.
Astana'da anlaşmaya varılmıştı
Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.