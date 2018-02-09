TSK gece vakti terör örgütüne bomba yağdırdı

TSK, devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki terör merkezlerine bomba yağdırdı.

Güncellenme 09 Şubat 2018 10:34

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınakları havadan bombaladı.

YPG, terör mevzilerine bomba yağdırdı

Türk savaş uçakları, dört günlük aradan sonra YPG'nin terör mevzilerine bomba yağdırdı. Gece yarısı ansızın gerçekleşen hava harekatının hedefleri arasında Afrin merkez, Afrin merkez, Minniğ, Bafilun Dağı, Raco bölgesi ve Kefr Cenne de gibi yerler var.

Terör merkezlerine bomba yağdı

Gece yarısı gerçekleşen saldırıyı askeri kaynaklar doğrularken, savaş uçakları Afrin'in Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ve bölgede bulunan terör örgütüne ait merkezleri ve toplanma kamplarını hedef aldı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde jetlerin sesleri ve Afrin'deki bombalanan terör örgütü merkezlerinde de görüntüler yayınlandı.

YPG'nin komuta merkezi vuruldu

YPG'nin Afrin merkezde bulunan komuta merkezinin de vurulduğu ve savaş uçaklarının Münbiç üstünden de geçtiğini aktarıyor.