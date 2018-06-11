TSK büyük darbeyi vurdu! PKK'lı teröristler kaçacak delik arıyor

Genelkurmay Başkanlığı, 40 teröristin ölü, 29'unun ise sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Güncellenme 11 Haziran 2018 11:11

Son bir haftada yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayanı İçişleri Bakanlığı, teröristlerden 40'ının ölü, 29'unun ise sağ olarak ele geçirildiği belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı bilgilendirme açıklamasına göre, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonlarda hava harekatı ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 olduğu ifade edildi.

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine yönelik 10 Haziran'da düzenlenen hava harekatında ise teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi, 2 terörist etkisiz hale getirildi.