TSK, BM'nin Afrin açıklamasını paylaştı!
TSK, sosyal medya hesabından BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in sözlerini paylaştı.
TSK, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in Suriye’nin Afrin bölgesinde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. TSK'nın Dujarric'in sözlerini "flaş" olarak paylaştı.
Yapılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nden flaş Afrin açıklaması: (PKK/YPG kastedilerek) “Afrin’deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor” denildi.
BM GENEL SEKRETERİ SÖZCÜSÜNDEN FLAŞ AFRİN AÇIKLAMASI:— TSK (@TSKGnkur) 6 Mart 2018
(PKK/YPG kastedilerek) “Afrin’deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor.”https://t.co/iKEgMUzDYZ pic.twitter.com/Ikn8yp2Lwm