TSK, BM'nin Afrin açıklamasını paylaştı!

TSK, sosyal medya hesabından BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in sözlerini paylaştı.

Güncellenme 06 Mart 2018 22:09

TSK, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in Suriye’nin Afrin bölgesinde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. TSK'nın Dujarric'in sözlerini "flaş" olarak paylaştı.

Yapılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nden flaş Afrin açıklaması: (PKK/YPG kastedilerek) “Afrin’deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor” denildi.