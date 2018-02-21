TSK, Afrin'e girmek isteyen Esed güçlerini püskürttü!

Esed yönetimine bağlı milis güçleri silahlı 20 araçla Afrin'e girmeye çalışırken TSK tarafından yapılan uyarı amaçlı atışlarla geri püskürtüldü.

Güncellenme 21 Şubat 2018 09:29

Suriye'de Esed rejimine bağlı milis güçleri dün konvoy ile Afrin'e doğru harekete geçmişti. 20 araçlık bir konvoydan oluşan ekip TSK'nın uyarı için yaptığı topçu atışı sonucu kente girmeden çekilmek zorunda kaldı. Giriş yapılan bölgede terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının olması dikkatlerden kaçmadı.

TSK, uyarı amaçlı atış yaptı

TSK'nın Afrin'de devam eden terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken dün milis güçlerin bölgeye girmesi büyük yankı uyandırmıştı. Gelen bilgilere göre Milislerin, TSK'nın yaptığı uyarı amaçlı topçu atışı üzerine Afrin'e 10 kilometre kala geri çekildiğini duyurdu.

Rejim güçleri Afrin'e girdi

Lübnan kaynaklı Hizbullah'ın medya organı, Suriye yönetimi yanlısı güçlerin Afrin'e girdiğini iddia etti. Suriye devlet televizyonu ise rejim güçlerinin Afrin'e girişini canlı verdi. Ajans, milislerin giriş yaptığı noktaya Türk ordusunun top ateşi açtığını bildirdi.

20 silahlı araç görüldü

Suriye devlet televizyonunda, TSK'nın milis güçlerinin konvoyunun Afrin'e girdikten sonra giriş noktasına top atışı yaptığını ve bazı gazetecilerin vurulan bölge civarından uzaklaşmak zorunda kaldığını iddia etti. Görüntülerde silahlı 20 araç görüldü. Reuters, Hizbullah kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Esed güçlerinin Afrin'e Halep'in kuzeyindeki Nubul kasabası yakınında el-Ziyara geçiş noktasından girdiğini öne sürdü.