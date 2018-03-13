TSK, Afrin merkeze her an girebilir!

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3393 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 13 Mart 2018 11:11

TSK'nın Afrin'de 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 53. güne girildi. Suriye'nin Afrin kırsalında başlatılan harekatta, TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi sürüyor. Harekat kapsamında toplam 3393 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri Afrin merkezine 1.5 kilometre mesafede konuşlandı. TSK ve ÖSO, Afrin merkeze her an girebilir.

Afrin kent merkezi kuşatıldı

TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamada, "12 Mart'tan itibaren Afrin kent merkezi kuşatıldı. Kritik öneme sahip bölgeler ele geçirildi" denildi.

TSK ve ÖSO’nun ilerleyişi sürüyor

TSK, Afrin'i kuşatırken bir yandan da sivillerin tahliye edilmesi için koridor açmaya çalışıyor. Dün ortaya çıkan görüntülerde Afrin'i terk etme girişiminde bulunan çok sayıda sivil, terör örgütü tarafından engellendiği gözlemlendi. Sivillerin çıkış yapmak istediği Zahra bölgesinde TSK ve ÖSO ilerleyişi sürdürüyor. Gelen bilgilere göre, Zahra'ya 5 kilometre kaldı.

Şehit sayısı 43 oldu

Harekatın 52. gününde, yani dün akşam saatlerinde çıkan çatışma sonucu Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart şehit oldu. Kart'la birlikte Afrin Harekatı'ndaki Şehit sayısı 43 oldu.

Çok sayıda köy temizlendi

Afrin'e bağlı Zındıkan, Kibar, Gümüşburç, Kile, Hapol, Celeme, Berlane Kuy, Kızılbaş, Küçük Karkin, İskan, Başilhaya ve Kutanlı köyleri TSK ve ÖSO güçleri sayesinde teröristlerden temizlendi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 217 noktanın teröristlerden temizlendiğini açıkladı. Afrin'de 1100 km'lik bir alanda hakimiyet sağlandı.

50 tane Kirpi gönderildi

Devam eden Zeytin Dalı Hareketi 52. gününde Afrin kent merkezinin kuşatması için Fırat Kalkanı bölgesinden 50 araçlık mayına dayanıklı kirpi bölgeye gönderildi.