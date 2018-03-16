TSK, Afrin halkına havadan bildiri dağıttı!

TSK, Afrin halkına havadan Kürtçe ve Arapça bildiri dağıttı.

Güncellenme 16 Mart 2018 12:39

TSK, Afrin halkına havadan Arapça ve Kürtçe dillerinde bildiri dağıttı. Bildiride, halktan terörist mevzilerinden uzak durmaları istenirken Afrin'den ayrılmak isteyen sivil halkın TSK''nın garantisi altında olacağı belirtildi.

Tek hedef teröristler

Bildiride, PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütlerinin yıllardır hem Türkiye'ye hem de bölge halkına maddi manevi zarar verdiğini, sivil halkı evinden, yurdundan, sevdiklerinden mahrum ettiklerini, teröristlere dur deme zamanının geldiğini, Türkiye'nin tek hedefinin halka eziyet eden teröristler olduğunu belirtildi.

Teröristlerden uzak durun çağrısı

Sivillerden; teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durulması istenen bildiride, "Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin'de ayrılmak isteyen TSK'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından denildi.