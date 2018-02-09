TSK açıkladı! 1 Şehidimiz var!

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında bir askerimizin daha şehit olduğu belirtildi.

Güncellenme 09 Şubat 2018 11:41

TSK'nın yaptığı bir son dakika açıklamasına göre, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 09 Şubat 2018 tarihinde Afrin güney batısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

19 terör örgütü hedefi vuruldu

Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği harakatta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri unsurlaarının sığınak, barınak, mühimmat depoları ve silah mevzileri dahil 19 hedef vuruldu. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

Bin 62 terörist öldürüldü

Gelen bilgilere göre, dün 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu öldürüldü. Harekatın başlangıcından itibaren öldürülen terör örgütü mensubu sayısı ise bin 62'ye yükseldi.

Harekat planlandığı gibi devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı kara ve havadan yapılan operasyonlarla planladığı gibi devam ediyor.