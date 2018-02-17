TSK acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı sırasında bir asker şehit olurken Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada da 1 askerimiz şehit oldu.

Güncellenme 17 Şubat 2018 22:14

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda bir askerin şehit olduğu açıklandı.

Bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

HAKKARİ'DE BİR ŞEHİT

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, bugün bölücü terör örgütü mensupları tarafından Şemdinli'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda da bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.