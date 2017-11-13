Truva Atı'ndan düşen vatandaş hayatını kaybetti!

Çanakkale'de Truva Atı'nın üzerine çıkan vatandaş, tutunduğu ip kopunca yere çakılarak can verdi. Talihsiz vatandaşın son sözü ise "Bana bir şey olmaz" oldu.

Güncellenme 13 Kasım 2017 11:38

Çanakkale'de Truva Atı'nın üstüne çıkan şahıs, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Güney, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son sözü "Bana bir şey olmaz" oldu

Çanakkale'de, Mestan Güney (55) adlı şahıs, Brad Pitt'in rol aldığı Troy adlı filmde kullanıldıktan sonra Kordon boyunda sergilenen 12,6 metre yükseklikteki atın üzerine tırmandı. Vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen ve "Bana bir şey olmaz" diyen Mestan Güney, 12.6 metre yüksekliğindeki atın üzerinden dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Olayın ardından emniyet ekiplerinin ve 112 Acil servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"İp kopunca yere çakıldı"

Olayı anlatan görgü tanığı Hayrettin Etik, "Yukarıda bir şeyler konuşuyordu. Hatta buradaki arkadaşlar da itfaiye gelecek diye bağırıyorlardı. İtfaiye gelecek derken, 'bana bir şey olmaz' diye bağırdı. 'Bana bir şey olmaz' deyince bu tarafa doğru geçti. İp koptu orada. İp kopunca yere çakıldı" dedi.

Daha önce de aynı yerde eylem yapmış

Mestan Güney, 2012 yılının Ocak ayında da Çanakkale Valiliği'nden memleketine gitmek için yol parası istemiş, yardım alamayınca Truva Atı'na çıkarak eylem yapmıştı.

2015 yılında ise Mestan Güney, Truva Atı'nın üstüne yeniden çıkarak gösteri yapmaya çalışmıştı.