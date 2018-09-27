Trump'tan soru soran gazeteciye: Sayın Kürt buyurun

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda kendisine soru soran gazeteciye “Sayın Kürt buyurun” diye hitap etti.

Güncellenme 27 Eylül 2018 10:43

ABD Başkanı Donald Trump, New York’taki BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında söz alan Kürt gazeteci Rahim Raşidi’ye ilginç bir şekilde hitap etti. Trump gazeteciye, “Sayın Kürt buyurun” diyerek hitap etti.

“Onlar bizimle savaştılar ve öldüler”

Basın toplantısında Trump, Irak ve Suriye'deki DEAŞ’a karşı ABD'nin müttefikleri olarak görev yapan Kürtlere olan sevgisini savundu. Trump, Kürtlerle ilgili olarak “Onlar bizimle savaştılar ve öldüler” dedi.