Trump'tan şaşırtan Türkiye açıklaması

Başkan Erdoğan'a teşekkür eden ABD Başkanı Trump, Türkiye ile müthiş ilişki kuracaklarını söyledi.

Güncellenme 16 Ekim 2018 09:32

Rahip Brunson’ın ülkesine dönmesinden sonra Türkiye ve ABD arasında ilişkiler hızla düzelmeye başladı.

İlişkilerin rayına girmesi sonrası döviz kurlarında da düşüş yaşanırken, piyasalar rahat bir nefes aldı.

Türkiye'ye yönelik sıcak mesajlar veren ABD Başkanı Donald Trump, ilişkilerin onarılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Açıklamalarını tekrarladı

Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rahip Brunson'un serbest bırakıldığı için teşekkür eden Donald Trump, bu açıklamalarını sahada da yinelemeye başladı.

Erdoğan'a teşekkür

Kentucky'de miting yapan Trump, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek istediğini, müthiş olduğunu, Türk halkına da teşekkür ettiğini, Türkiye ile gerçekten müthiş bir ilişki kuracaklarını, bundan dolayı minnettar olduğunu söyledi.

Trump’ın bu açıklamalar dakikalarca alkışlandı.