Trump'tan şaşırtan Rusya talebi

ABD Başkanı Trump, Kırım'ı ilhak ettikten sonra G8'den çıkarılan Rusya'nın gruba tekrar dönmesi gerektiğini savundu.

Güncellenme 08 Haziran 2018 16:46

Kanada'ya uçmak için Beyaz Saray'dan ayrılan ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, ''İsteseniz de istemeseniz de G7 zirvesinde Rusya olmalı'' değerlendirmesinde bulundu.

Kırım’ın ilhakı sonucu G8’den çıkarıldı

Ekonomisi en gelişmiş ülkelerin grubu, 2014'te Ukrayna/Kırım krizi gerekçe gösterilerek Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması sonucu G8'ken G7 olmuştu.

Trump’tan çağrı

Rusya'nın gruba geri alınması ve adının tekrar G8 olması çağrısında bulunan Trump, bugün Kanada'da başlayan G7 zirvesine de aslında Rusya'nın katılması gerektiğini söyledi.

Rusya yeniden gruba dahil olmalı

Grubunun adının eskiden G8 olduğunu hatırlatan Trump, artık bu grupta Rusya'nın olmadığını, Rusya'nın bu toplantıda hazır bulunması gerektiğini, zirvede liderlere Rusya'nın dahil edilmesi tavsiyesinde bulunacağını ifade etti.

Trump, ''İsteseniz de istemeseniz de, siyaseten doğru olmayabilir, ama yönetmemiz gereken bir dünya var. Eskiden G8 olan G7, Rusya'yı dışarı attı, ama Rusya'yı geri almalı, çünkü müzakere masasında Rusya'yla olmalıyız" dedi.

Kremlin açıklamayı değerlendirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın Rusya'nın geri dönüşü ile G8 formatına geri dönüşü talep etmesi hakkında, ''Biz başka formatlara odaklanıyoruz'' açıklamasında bulundu.

İtalya’dan Trump’a destek

İtalya'da yeni kurulan Değişim Hükümeti'nden Trump'ın açıklamalasına destek geldi. Popülist eğilimli 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağ eğilimli Kuzey Birliği'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin Başbakanı Giuseppe Conte, ilk kez katılacağı G7'de Trump'ın teklifi için, ''ABD Başkanı'yla hemfikirim. Rusya G8'e geri kabul edilmeli. Bu, herkesin çıkarına'' ifadelerini içeren bir tweet attı.

Bu hafta Peskov, G8 formatının Rusya açısından güncelliğinin giderek azaldığını, Rusya’nın aktif rol aldığı G20’nin önemininse hızla büyüdüğünü söylemişti.

Öte yandan Trump, 2 yıl önce ölen efsane boksör Muhammed Ali'yi affedebileceği yönünde açıklama yapmıştı.