Trump'tan NATO ülkelerine tehdit!

ABD Başkanı Trump, NATO müttefiklerinin taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ülkesinin ittifaktan çıkacağını söyledi.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 14:04

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerinin savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ülkesinin ittifaktan çıkacağını duyurdu.

Litvanya Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada, Trump'ın kendilerine 'harcama taahhütlerinizi yerine getirmezseniz NATO'dan çıkarız' dediği iddiasında bulundu.

Olağanüstü toplanan liderler zirvesi sürerken Trump, "Müttefikler askeri yardımları artırma konusunda karar aldı" açıklamasında bulunmuştu.

NATO kaynaklarının verdiği bilgide, Trump'ın sert çıkışının düzenlenen oturumda diğer ittifak ortaklarının rahatsız olmasına yol açtığını, liderlerin Gürcistan ve Ukrayna ile yapılan toplantıya ara verdiğini, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29 lideri olağanüstü oturumda bir araya getirdiğini aktarıldı.

Toplantı sonrası basına gerilen ortamı yumuşatmak için açıklama yapan Trump, "NATO'dan ayrılacak mısınız?" sorusuna, "Sanırım bunu yapabilirim ama buna gerek yok. İki gün önce çok sert konuştum ama bugün NATO çok daha güçlü. Diğer ülkeler katkı vermezse memnun olmayız. ABD'ye adil davranılmıyordu ama bu değişti. NATO'ya inanıyorum" yanıtını verdi.