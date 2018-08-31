Trump'tan Meksikalılara pasaport şoku!

Trump yönetimi, bazı ABD vatandaşı Meksikalıların sahte belge düzenledikleri gerekçesi ile pasaportlarını iptal etmeye başladı.

Güncellenme 31 Ağustos 2018 14:15

Washington Post’un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, Meksika sınırında yaşayan İspanyol kökenli kişilerin ABD'de doğduklarına dair belgelerinin sahte olabileceği gerekçesiyle pasaportlarını iptal etmeye başladı.

Dışişleri yalanladı ama durum öyle değil

ABD Dışişleri Bakanlığı pasaport başvuru prosedürlerinin değişmediğini açıkladı ama bazı hukukçular durumun tam tersi olduğunu söyledi.

Ne yaşanmıştı?

ABD'de 1950'lerden 1990'lı yıllara kadar çok sayıda ebe ve doktorun, Teksas-Meksika sınır hattındaki birçok bebeğe Meksika'da doğmuş olmalarına rağmen ABD'de doğmuş gibi belge verdiğini tespit etmişti. George Bush ve Barack Obama yönetimleri döneminde Teksas'ın Rio Grande Valley bölgesinde ebelerin sağladığı doğum belgeleriyle ABD pasaportu verilmesi kaldırılmıştı.

2009'da bu uygulamaya son verilmiş, pasaportları reddedilenlerin sayısı azalmıştı.

Pasaport redleri arttı

Öte yandan, Donald Trump yönetiminde pasaport redlerinin önemli miktarda arttığı ve hayatları boyunca ABD'de yaşayan, çalışan, oy veren kişilerin ülkeye giriş çıkışta sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

Yargı yoluna gidenlerin sayısı arttı

Houston'da savcı olarak çalışan Jennifer Correro, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Pasaportu iptal edildiği için yargı yoluna giden kişilerin sayısında ciddi miktarda artış gözlüyoruz" ifadesini kullandı.