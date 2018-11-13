Trump'tan Macron'a: Fransa, ABD olmasa işgalden kurtulamazdı

ABD Başkanı Trump, Macron'un "Avrupa ülkeleri ile ortak ordu kurma" talebini sert ifadelerle eleştirdi.

Güncellenme 13 Kasım 2018 15:50

Paris’te düzenlenen 1. Dünya Savaşı’nın yüzüncü yıl dönümü nedeni ile Fransa’ya giden ABD Başkanı Donald Trump, bazı liderlerle anlaşmazlık yaşadı.

Zirvede soğuk rüzgarlar estirdi

Trump, bazı liderlerle özellikle ortak ordu ve güvenlik konularında bazı anlaşmazlıklar yaşadı. Zirvede soğuk rüzgarlar estiren Trump, ülkesine döndüğünde adeta verdi veriştirdi.

Macron’a sert eleştiri

Trump, Fransa'nın Nazi Almanyası tarafından işgal edilmesine atıfta bulunarak Macron'a, "ABD imdada yetişmeden önce Nazi işgali altında Almanca öğrenmeye başlıyordunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

"Biz olmasaydık işgalden kurtulamazdınız"

Trump, bu sözleri ile Macron’a "biz olmasaydık işgalden kurtulamazdınız" mesajı verdi. Öte yandan Trump, NATO bütçesine katkıyı artırmak olması talebine ise "İstersen NATO için öde ya ödeme" resti ile cevap verdi.

Twitter’dan da Macron’a yüklendi

Konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Emmanuel Macron Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için kendi ordusunu kurmasını öneriyor" dedi.