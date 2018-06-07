Trump'tan Kim Kardashian'a jest!

ABD Başkanı Trump'ın Kim Kardashian'ın affedilmesini istediği tutuklunun cezasını hafiflettiği iddia edildi.

Güncellenme 07 Haziran 2018 11:35

ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü magazin yıldızı Kim Kardashian'ın affetmesini istediği hükümlünün ömür boyu hapis cezasını hafifletti.

Beyaz Saray'dan adlarının gizli tutulmasını isteyen iki yetkili, Trump'ın 20 yılı aşkın bir süredir cezaevinde olan 63 yaşındaki Alice Marie Johnson'ın cezasını hafiflettiğini duyurdu.

1996'da şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse mahkum edilen Alice Marie Johnson, uyuşturucu satıcıları arasındaki mesajları iletmekten mahkum edilmişti.

Kim Kardashian, geçen hafta Johnson'ın affedilme olasılığını görüşmek üzere Beyaz Saray'da Trump'la bir araya gelmişti.

Destekçileri ve ailesi, Johnson'ın birçok programda aktif, örnek bir mahkum olduğunu belirtiyordu.

Trump'ın damadı Jared Kushner'in de Kardashian ile Johnson konusunda aylardır görüşme yaptığı ifade ediliyordu.