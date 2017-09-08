Trump'tan Katar'a kritik telefon!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Katar Emiri Temim El-Sani'yle telefonda görüştü.

Güncellenme 08 Eylül 2017 17:13

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump görüşmede terörle mücadelede birlik olmanın önemini vurguladı.

Açıklamada, "Başkan, bütün ülkelerin birlik beraberlik içerisinde Riyad Zirvesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemini vurguladı. Bu yükümlülükler; terörü yenmek, terör örgütlerine para vermeyi kesmek ve aşırılıkçı ideolojilerle savaşmak" ifadeleri kullanıldı.

Suudi arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da terörü desteklemekle suçladıkları Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından, Körfez'de kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.