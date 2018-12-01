Trump'tan ilginç tepki: Senden daha iyi anlıyorum

ABD Başkanı Trump, Arjantin Devlet Başkanı Macri ile basın toplantısı düzenlediği anda ilginç bir olay yaşandı.

Güncellenme 01 Aralık 2018 14:01

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı konutu Casa Rosada’da basın toplantısı düzenledi.

“Senden daha iyi anlıyorum”

Düzenlenen Basın toplantısında İspanyolca tercüme yağan tercümanı beğenmeyen Trump, kulaklığını çıkarara yere bıraktı. Trump, kulaklığı yere bırakırken tercümana "Senden daha iyi anlıyorum” sözleri ile tepki gösterdi.

“Macri’yi çok iyi tanıyorum”

Yaşanan bu olay sonrası Trump, yıllardır tanıdığı ve beraber golf oynadığı Macri’ye övgüler yağdırdı.

Yıllardır Mauricio’nun bir arkadaşı olduğunu ifade eden Trump, onun genç bir adam olduğunu, çok iyi biri olduğunu, birbirlerini çok iyi anladıklarını, babasıyla da mükemmel bir dostlukları olduğunu, ailesiyle iş yaptığını söyledi.