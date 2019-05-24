Trump'tan Huawei için olumlu açıklama!

Trump, Huawei sorununun ABD-Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini duyurdu.

Güncellenme 24 Mayıs 2019 10:20

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ülkesinin Huawei Technologies'e yönelik şikayetlerinin bir ABD-Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini belirtti.

Huawei için sevindiren açıklama

Çinli telefon markası Huawei için daha önce "çok tehlikeli" nitelendirmesi yapan Trump, "Huawei'nin ne yaptığına, genel güvenlik durumu, askeri durum açısından baktığınızda, çok tehlikeli olduğunu görüyorsunuz. Eğer Çin ile bir anlaşma yaparsak, Huawei'nin de bir şekilde anlaşmanın içine dahil edilmesi olası" dedi.

Trump, Çin ile yakın bir zamanda ticaret anlaşmasına varılması için "hala iyi bir olasılık" olduğunu vurguladı.