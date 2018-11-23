Trump'tan gözdağı: Hükumeti kapatırım

ABD Başkanı Trump, göçmenlerin ülkeye girişini engelleyecek duvarın inşası için bütçeyi alamaması durumunda hükumeti kapatacağını söyledi.

Güncellenme 23 Kasım 2018 12:31

Orta Amerika ülkesi olan El Salvador, Honduras, Guatemala ve Nikaragua’dan ABD’ye daha iyi bir yaşam için kaçak yollarla girmek istenler hakkında Başkan Donald Trump açıklama yaptı.

Hükümeti kapatma tehdidi

Özellikle Meksikalı göçmenlerin ülkeye girişinin önlenmesi yönünde talimat veren Trump, sınırda devam eden göçmen krizi sebebiyle inşa etmeyi planladığı duvar için gerekli bütçeyi alamaması halinde hükümeti kapatabileceğini açıkladı.

Öldürücü güç talimatı

Öte yandan Trump, sınırda öldürücü güç kullanılması yönünde talimat verdiğini söyleyerek, "Eğer öldürücü güç kullanmak zorunda kalırlarsa, ben izin verdim. Umarım kullanmak zorunda kalmazlar" dedi.