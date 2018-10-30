Trump'tan göçmenleri zora sokacak vatandaşlık hamlesi

Trump, ABD vatandaşı olmayan ailelerin çocuklarının ülkede dünyaya gelmesi durumunda vatandaşlık almalarını engelleme planları yapıyor.

Güncellenme 30 Ekim 2018 16:29

ABD Başkanı Donald Trump, ABD vatandaşı olmayan ailelerin çocuklarının ülkede dünyaya gelmesi durumunda vatandaşlık almalarını engelleme planları yapıyor.

Uygulamaya son vermek istiyor

Trump, ABD vatandaşı olmayanların veya düzensiz göçmenlerin ülke topraklarında doğan çocuklarına ABD vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vermek istediğini belirtti.

Bu uygulama meşru mu?

Böyle bir adımın meşru olup olmayacağına ilişkin soruyu da cevaplayan Trump, "Bunu bir başkanlık emriyle yapabileceğimi söylüyorlar” yanıtını verdi.

Trump, Beyaz Saray'daki hukukçuların teklifini incelediklerini kaydetti.

ABD anayasasının belirlediği bir hak olan doğuştan ABD vatandaşlığının kaldırılmasının, başkanın anayasada tek başına değişiklik yapma yetkisiyle ilgili hukuki bir tartışmaya yol açabileceği ifade ediliyor.