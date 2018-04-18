Trump'tan gerilimi artıracak küstah çıkış!

Trump, FETÖ ve PKK'ya destek nedeni ile Türkiye'de tutuklu yargılanan ABD vatandaşı Papaz Brunson hakkında Twitter'dan açıklama yaptı.

Güncellenme 18 Nisan 2018 09:29

Türkiye'de tutuklanan terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya destek verdiği gerekçesi ile hakkında 35 yıl hapis istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson hakkında ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi.

Tutukluluğu devam edecek

Daha önce de tahliyesini istediği vatandaş için dün akşam Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan ve tutukluluk halinin devamına karar verilen ABD vatandaşı din adamı Brunson'un ağlayarak savunma yapmıştı.

ABD Başkanı Trump ise attığı tweette şu ifadelere yer verdi:

"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hristiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."