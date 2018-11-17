Trump'tan FETÖ elebaşının iadesine ilişkin flaş açıklama

ABD Başkanı Trump, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine dair iddiaları değerlendirdi.

Güncellenme 17 Kasım 2018 17:58

Reuters’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iadesi hakkında açıklamalarda bulundu. Gülen’in iadesinin şu an gündemlerinde olmadığını belirten Trump, Türkiye için ne yapabileceklerine her zaman baktıklarını söyledi.

Erdoğan’la iyi geçiniyoruz

California'ya gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Gülen'in iadesi için yollar arandığı yönündeki haberleri yalanlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la iyi geçindiklerini, Türkiye ile ilişkileri güçlendirme arzusunda olduklarını belirtti.

Olayı geçmişi

ABD’nin önde gelen haber kanalı NBC News, geçtiğimiz günlerde, Beyaz Saray'ın Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerine talimat vererek Gülen'in iadesi için yasal yolların araştırılmasını talep ettiği iddiasında bulunmuştu.