Trump'tan çok net Suriye açıklaması

ABD Başkanı Trump, Suriye'den geri çekilme konusunda açıklama yaparak, ABD'nin bitmeyen savaşlarını bitirdiğini söyledi.

Güncellenme 01 Ocak 2019 12:36

ABD Başkanı Donald Trump; Suriye’den çekileceklerini bir kez daha yineleyerek, "Şimdi çekilmeye başlayınca yalan haber medyası ya da benden önce işini yapamamış bazı başarısız generaller benden ve işe yarayan taktiklerimden şikayet etmeyi seviyorlar” dedi.

Geri çekilme hakkında ne dedi?

Trump, flaş Suriye kararı hakkında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kendisinden başka birinin DEAŞ ile aynı mücadeleyi yürütmesi durumunda ulusal kahraman ilan edileceğini, bu terör örgütün neredeyse bittiğini, DEAŞ’ın geri kalanıyla mücadele ederken ABD askerlerinin aileleri ile buluşması için yavaşça geri çekildiğini vurguladı.

Başkanlık sürecindeki verdiği sözleri tutuyor

Suriye hakkındaki gelişmeleri başkanlık seçiminde de dile getirdiğini hatırlatan Trump, Suriye ve bunun gibi başka yerlerden çekilme konusunda kampanya yaptığını, çekilme başlayınca medyanın yalan haber yapmaya başladığını, bazı generallerin kendisinden ve işe yarayan taktiklerinden şikayet ettiğini, vaat ettiği şeyleri yaptığını, sonuçları beklediğinden daha fazla olduğunu ifade etti.

ABD’nin sonu olmayan savaşlarını bitirme sözü

Trump, Başkanlık seçimlerinde ABD’nin sonu olmayan savaşlarını bitireceği sözünü verdiğini, bu kapsamda kampanya yaptığını, zaferle eve döneceğini ve kötü basınla mücadele edeceğini söyleyen tek başkan olduğunu, şikayet edenlerin yıllardır şikayet eden yalancılar olduğunu, bu sonu olmayan savaşlarda kalması durumunda da memnun kalmayacaklarını söyledi.