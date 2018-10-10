Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Trump, ortadan kaybolan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 10 Ekim 2018 21:20

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Suudi yetkililerle konuştum, son derece kötü bir durum. Bu olayın derinlemesine araştırılmasını istiyorum. Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" dedi.

“Bu çok üzücü bir durum”

Suudi Arabistanlı en üst düzey bir isimle Kaşıkçı konusunu konuştuğunu ifade eden Trump, Kaşıkçı’ya ilişkin Suudi Arabistan’dan kiminle görüştüğünü ismen belirtmeyerek, “Bu çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ile ortak çalışacağız”

Trump, bu durum Beyaz Saray’da kendileri için çok önemli bir mesele olduğunu, sonuna kadar gideceklerini, konuya ilişkin olarak Türkiye ile yakın çalışarak olayı aydınlatabileceklerini söyledi.

“Kimin yaptığını bulacağız”

Kaşıkçı’nın nişanlısıyla da görüştüklerini dile getiren Trump, kendisini Beyaz Saray’a davet ettiklerini belirterek, “Kimin yaptığını bulacağız. Anladığımız kadarıyla kendisi konsolosluğa girdi, fakat bir daha çıkmadı” dedi.