Trump'tan çağrı: DEAŞ’ın çaresine bakın!

Donald Trump, “Türkiye’nin de içinde olduğu bölge ülkeleri DEAŞ’ın çaresine bakmalı” dedi.

Güncellenme 22 Aralık 2018 23:16

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan kritik açıklamalar yaptı. Trump, “Türkiye’nin de içinde olduğu bölge ülkeleri DEAŞ’ın çaresine bakmalı” ifadelerini kullandı.

“Eve dönüyoruz”

Trump, DEAŞ'ın büyük ölçüde mağlup olduğunu belirterek Türkiye'nin arasında bulunduğu bölge ülkelerinin geri kalanları kolayca halledebilmeleri gerektiğini söyledi.

ABD başkanı, Twitter hesabındaki açıklamasında Suriye'ye üç aylığına girdiklerini ancak yedi yıl boyunca kaldıklarını, ülkeden ayrılamadıklarını ifade etti. Trump, "Başkanlığa geldiğimde DEAŞ gittikçe vahşileşiyordu. Şimdi DEAŞ büyük ölçüde mağlup edildi ve Türkiye dahil diğer bölge ülkeleri geriye kalanları kolayca halledebilmeli. Eve dönüyoruz!"

ABD, Suriye’den tamamen çekilecek

ABD, Suriye'deki 2 bin askerinin ülkeden tamamen çekileceğini 19 Aralık'ta duyurmuştu. ABD başkanı, çekilmeye gerekçe olarak DEAŞ'ın yenilmesini gerekçe göstermişti.

“Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trump'ın kendisine "Buradan siz DEAŞ'ı temizler misiniz?" dediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında "Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz" ifadelerini kullanmıştı.