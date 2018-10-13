Trump'tan Brunson ve Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump, Brunson'ın salıverilmesinin memnuniyet verici olduğunu, onu bugün Oval Ofis'te ağırlayacağını söyledi.

Güncellenme 13 Ekim 2018 11:51

ABD Başkanı Donald Trump, “Brunson'ın salıverilmesi memnuniyet verici, onu bugün Oval Ofis'te ağırlayacağım” açıklamasında bulundu. Trump bir gazetecinin Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sorusuna, "Brunson konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapılmadı" ifadeleri ile cevap verdi.

Türkiye ile bir anlaşma yapılmadı

Brunson'ın ev hapsine alınmasının ardından ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarıyla devam eden sürece ilişkin, Trump'tan açıklama geldi. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'ın NTV canlı yayınında aktardığı bilgiye göre Trump, "Brunson'ın serbest bırakılması konusunda bir anlaşmamız yoktu" diyerek dolaylı olarak cevap verdi.

Tahliye olması memnuniyet verici

Trump ayrıca, "Brunson'ın salıverilmesi memnuniyet verici, onu Cumartesi günü Oval Ofis'te ağırlayacağım" açıklamasını yaptı.

Özel uçakla Türkiye’den ayrıldı

İzmir'de, FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, özel uçakla Türkiye'den ayrılmıştı