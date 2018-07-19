Trump'tan Başkan Erdoğan'a "papaz" çağrısı!

ABD Başkanı Trump, rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması için Twitter'dan Başkan Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 10:05

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de tutuklu bulunan ve dün görülen duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verilen rahip Andrew Brunson için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve bunun için Başkan Erdoğan'ın girişimde bulunmasını talep etti.

Trump yaptığı açıklamada, Andrew Brunson'un Türkiye'de görev yapan saygın bir ABD'li pazar olduğunu, serbest bırakılmamasının tam bir utanç olduğunu söyledi.

Brunson'un çok uzun süre tutuklu kaldığını belirten Trumğ, Başkan Erdoğan'ın bir Hristiyan koca ve baba olan Brunson'ın serbest kalması için bir şeyler yapması gerektiğini ifade etti.

Trump ayrıca, Rahip Andrew Brunson'un yanlış bir şey yapmadığını ve ailesinin ona ihtiyacı olduğunu söyledi.