Trump'tan Başkan Erdoğan'a: Ne kadar da yakışıklısın

ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'a "ne kadar da yakışıklısın" diyerek iltifatta bulundu.

Güncellenme 09 Kasım 2018 14:30

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmenin detayları ise kulislerde uzunca süre konuşuldu.

İki kez telefon görüşmesi yaptılar

NATO zirvesinden sonra yaklaşık 3,5 ay boyunca BM Genel Kurulu'ndaki iki dakikalık karşılaşmaları dışında herhangi bir temasları olmayan Erdoğan ve Trump'ın 20 gün içinde iki kez telefonda görüştüğü açıklandı.

“Ne kadar da yakışıklısın”

İki arasındaki olumlu geçen görüşmede, ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan’a, "Bu aralar burada da televizyonlar devamlı seni gösteriyor, ne kadar da yakışıklısın" sözleri ile iltifat ettiği belirtildi.