Trump'tan Başkan Erdoğan'a Halkbank yanıtı: Döner dönmez talimatı vereceğim

Başkan Erdoğan, Trump ile Paris'te yaptığı görüşmenin detayları ve yerel seçimler için yürütülen aday çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 13 Kasım 2018 09:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptırım krizi sonrası Trump'la ilk kez Paris'te bir araya geldi. Fransa dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Halkbank’ın durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

İki bakan da görüşmüş

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önceki görüşmede 24 saat içinde Hazine Maliye Bakanı'na talimatı verdiğini, bakan da Türkiye’nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı aradığını, ikilinin bu konuyla ilgili neler yapılacağını görüştüklerini söyledi.

“Döner dönmez, talimat vereceğim”

Başkan Erdoğan, daha sonra farklı durumların ortaya çıktığını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Pompeo ile görüştüğünü, Washington'dan New York'a kaydırılmasının söz konusu olduğunu, kendisinin de dün akşam Trump’a bu durumu anlattığını, ‘Ben döner dönmez talimatı vereceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum, niye bu kadar uzadı' dediğini belirtti.

Aday belirleme çalışmaları ne durumda?

Belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, genel merkezde yoğun bir çalışma yapacaklarını, isim belirlemekten ziyade bir ön hazırlık olacağını, büyükşehirlerin özellikle önem arz ettiğini, belli bir noktaya gelindiğini, devam edilecek isimler olduğunu, üç dönem belediye başkanlığı yapanları da büyük oranda istirahate çekeceklerini, halkın değişim istediğini, bunun için üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapanları dördüncü dönem için aynı yerde aday göstermeyeceklerini, dördüncü dönem bir başka yerde, bir başka il veya ilçede belediye başkanı adayı olabileceklerini, bunun daha ziyade ilçeler bazında böyle olacağını ifade etti.