Trump'ın görevden aldığı Tillerson'dan ilk açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

İddiaya göre, Kuzey Kore, Rusya ve İran'a yönelik bir dizi açıklamalarından sonra Trump'la ters düşen Tillerson yaptığı açıklamada, "31 Mart, görevimdeki son günüm olacak. O güne kadar görevimden ayrılışıma ilişkin birkaç idari konuyla ilgileneceğim. Bu görevimin ardından sivil hayatıma döneceğim" dedi.

Tillerson, kendisini görevden alan Trump ile telefonda görüştüğünü, Suriye'de ve Irak'ta yapılması gereken daha çok şey olduğunu, müttefikler olmadan bunların başarılmayacağını söyledi.

Suriye, Afganistan ve diğer ülkelerde başarılı çalışmalar yürüttüğünü anlatan Tillerson, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Tillerson, "Bakanlıkta çalışan mesai arkadaşlarıma veda edeceğim, hepimiz işimizi doğru yapmak için yemin ettik. Ben yeminimin dışına çıkmadım. ABD ordusu bizi koruyor. Amerikalılar olarak onlara minnettarız. Suriye'deki ateşkesi gerçekleştirdik binlerce insanın hayatını kurtardık" dedi.

Trump, Tillerson'u görevden aldığını Twitter'dan duyurmuştu:

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!