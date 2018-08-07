Trump'ın açıklamasını ilk dikkate alan Mercedes oldu!

ABD'nin İran yaptırımı sonrası Alman otomotiv devi Mercedes, ülkeden çekilme kararı aldı.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 15:55

Mercedes’in çatı şirketi olan dünyanın en lüks segment ve ağır vasıta araç üreticisi olan Daimler, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’la iş yapan bizimle yapamaz” açıklaması sonrasında ikinci bir emre kadar İran ile olan tüm faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.

“İran ile iş yapan ABD ile yapamaz”

Daha öncede İran ile sınırlı düzeyde faaliyet gösteren Mercedes’in bu kararı Trump'ın “İran ile iş yapan ABD ile yapamaz” açıklamasından sonra alması dikkati çekti.

Ortaklık faaliyetleri de durduruldu

Daimler birkaç saat önce de yerel şirketlerle olan ortaklık üzerinden yürüyen ve Mercedes kamyonlarına dönük üretim ve satış genişlemesini durdurduğunu belirtmişti.

İran’la nasıl bir süreç işliyordu?

Almanya merkezli dev şirket, 2016 yılında İran'daki ortaklarıyla Mercedes kamyon üreteceğini ve Fuso araçlarını satışını yapacağını duyurmuştu.

Trump, yaptırımların artacağını açıkladı

Trump’ın Kasım ayından sonra yaptırımların bir sonraki aşamaya geçeceğini daha da sert bir hal alacağını belirtmesinden sonra, Mercedes-Benz, kamyonlarının üretim ve satışını devam ettirmediklerini, Mercedes marka binek araçların da satışının yeniden başlamayacağını açıkladı.

Daimler’den açıklama

Bunun yanı sıra Daimler, İran ekonomisinin ve bu nedenle de otomotiv pazarının beklenenden çok daha zayıf geliştiğini belirtti. Şirketin yönetimi, başta nükleer anlaşmanın geleceği olmak üzere politik gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi.