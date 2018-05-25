Trump'dan yeni Kuzey Kore çıkışı

Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmelerin iptal edildiği açıklayan Trump, bu kez de görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 17:30

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşmenin iptal edildiğini açıklamıştı. Trump bugün sürpriz bir açıklama daha yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Trump, görüşmenin planlandığı gibi gerçekleşebileceğini söyledi.

Neler olacağını göreceği diyen Trump, şu anda onlarla konuştuklarını, 12'sinde bir görüşme olabileceğini, bunu yapmak istediklerini ifade etti.

Dün Trump'ın görüşmenin iptal edildiğini açıklamasının ardından, Pyongyang yönetimi ABD ile görüşmeye hazır olduklarını ve herhangi bir zamanda görüşmeyi gerçekleştirebileceklerini söylemişti.