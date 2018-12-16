Trump'dan bomba FETÖ açıklaması! Sınır dışı mı ediliyor?

Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gülen'i ve berberindeki firari FETÖ'cülerin iadesi konusunda çalışma yürüttüklerini söylediğini belirtti.

Güncellenme 16 Aralık 2018 15:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşme hakkında bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu, Beşar Esed’le yola devam edilip edilmeyeceği konusunda da çarpıcı açıklamalar yaptı.

FETÖ elebaşı ve berberindekilerin iadesi

Çavuşoğlu, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve örgütün üst düzey yöneticilerinin sınırı dışı edilmesi konusunda çalışma yürüttüklerini söylediğini aktardı.

Bir süre önce FETÖ'nün vergi kaçırdığına dair FBI’ın yürüttüğü soruşturmayı gördüğünü ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın Suriye'den ayrılmayı değerlendirdiğini düşündüğü belirtti.

Esed açıklaması

"Eğer bu seçimlerde Esed seçilirse onunla çalışır mısınız?" sorusuna cevap veren Bakan Çavuşoğlu, demokratik ve güvenilir bir seçim olması durumunda herkesin bunu değerlendirmesinin gerekeceğini söyledi.

Kaşıkçı açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Cemal Kışıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili hiçbir AB ülkesinin net bir tavır almadığını, Kaşıkçı'yla ilgili ses kayıtlarında cinayetin önceden planlandığının ortaya çıktığını belirtti.