Trump'a Anayasa'yı ihlalden dava!

ABD Başkanı Trump hakkında Anayasayı ihlal ettiği gerekçesi ile dava açılabilecek.

Güncellenme 28 Mart 2018 23:08

ABD Başkanı Doland Trump'ın Anayasa'yı ihlal ettiği gerekçesi ile yargılanmasının yolu açıldı. Bu kararın Maryland'de görevli bir yargıç tarafından verildiği belirtildi.

Trump'ın Uluslararası Oteli'ne odaklanıldı

Söz konusu davayla ilgili olarak, ilgili savcıların sadece başkent Washington'daki Trump Uluslararası Oteli'ne odaklanması gerektiğini belirten ve kararı veren Maryland eyaleti yargıcı Peter Messitte, Trump'ın Florida'daki yerleşkesini ve diğer varlıklarını ise dava dışında bıraktığını belirtti.

Ek gelir sağladı iddiası

Kararında doğrudan "Trump'ın yabancı ülkelerden hediye almak yoluyla ek gelir sağladığı" iddiasına hiç değinmeyen yargıç, sadece Trump Uluslararası Oteli ile ilgili iddiaların davaya konu edileceğine işaret etti.

Trump'un otelinde kalıyorlar

Kararı veren savcı, ABD'ye gelen yabancı heyet ve temsilcilerin özellikle Trump'a olumlu mesaj vermek için Trump Uluslararası Oteli'nde kalmayı tercih ettiği, bunun da bölgedeki benzer işletmeleri haksız rekabet yoluyla zora düşürdüğü iddiasına işaret etti.

Gelir farkı ortaya çıktı

Peter Messitte ayrıca, Trump'ın ABD Başkanı olmasından ve yabancı heyetlerin oteli bir "bağlantı" olarak görmesinden dolayı ortaya çıkan gelir farkının davaya konu edileceğini kaydetti.

Yabancılardan da gelir sağladı

Maryland ve Washington DC savcılarının haziran ayında yaptıkları dava başvurusunda, Trump Uluslararası Oteli'nin bölgedeki diğer otel ve işletmeleri haksız rekabet yoluyla zora düşürdüğü, otelin özel vergi indirimleri aldığı ve toplamda Donald Trump'ın yabancılardan gelir sağladığı iddia edilmişti.

Daha önce aynı konularda dava açılmıştı

Aralık ayında benzer şikayetlerle New York'ta açılmak istenen dava, federal yargı tarafından reddedilmişti.

Bu konu hakkında yasa bulunuyor

ABD Anayasası'nda, ABD başkanlarının görevde oldukları süre içinde "yabancı bir devletten hediye, kazanç, makam ve unvan anlamına gelebilecek herhangi bir şeyi kabul edemeyecekleri"ne ilişkin bir yasa (Emoluments Clause) bulunuyor.

Gelir sağlamaya devam etti

ABD'de bir grup avukat, başkan olduğu günden bu yana Trump'ın birçok yatırımı üzerinden yabancı unsurlardan gelir sağlamaya devam ettiğini ve bunun anayasayı ihlal anlamına geldiğini savunuyor.