Trump yönetimi FETÖ'nün iadesi için harekete geçti

Trump yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yatıştırmak için FETÖ elebaşı Gülen'i iade girişimine bulunduğu fakat deneyimli bürokratların buna direndiğini iddia edildi.

Güncellenme 15 Kasım 2018 21:19

NBC News, Beyaz Saray’ın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i ülkeden uzaklaştırmanın yollarını alıyor. İddiaya göre seçeneklerde Gülen’in Türkiye’ye iadesi de var.

ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan yatıştırmak istiyor

Habere göre ABD yönetimi, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yatıştırmak ve Suudi Arabistan hükümeti üzerindeki baskıyı da hafifletmek" istiyor.

Trump yönetimi Gülen’den kurtulmak istiyor

Üst düzey iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin geçen ay federal soruşturma birimlerinden, Gülen'in iadesi için yasal yolların incelenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

Gülen’in yasal statüsü hakkında bilgi istediler

NBC'ye konuşan kaynaklar; ABD yetkililerinin, FBI ve Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Gülen için yaptığı iade talebi yeniden değerlendirmesini ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan da Gülen'in yasal statüsü hakkında bilgi istediğini söyledi.

Gülen, Yeşil Kartlı

Beyaz Saray bu kapsamda, özellikle Gülen’in ABD’de ikamet etmesine olanak sağlayan yasal duruma ilişkin ayrıntıları öğrenmek istiyor. Bu talebi alan kaynaklar, Gülen’in Yeşil Kartlı olduğunu iletti.

1990’dan bu yana ABD’de bulunuyor

FETÖ elebaşı Gülen, 1990’dan bu yana ABD’nin Pensilvanya eyaletinde ikamet ediyor.

Deneyimli bürokratlar Trump’a direndi

NBC haberinde, bürokraside deneyimli bazı yetkililerin, Beyaz Saray’ın bu talebine direndi ve talep sahiplerine geri adım attırdıkları belirtildi.

Yetkililer bu talebe kızdı

İlk başta talebi ciddiye almayan yetkililer, yönetim ciddi olduğunu anlayınca kızdıkları da iddia edildi.

Üst düzey kurumlar açıklama yapmadı

NBC, Ulusal Güvenlik Konseyi ve FBI'ın konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiğini; Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın ise görüş taleplerine yanıt vermediğini yazdı.

Gülen’in avukatı da açıklama yapmadı

Öte yandan, Fethullah Gülen'in avukatı da bu konuda yorum yapmadı.

FETÖ elebaşı ile Kaşıkçı soruşturması ilişkilendirilir mi?

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Türk yetkilisi de Türkiye’nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kaygılarını Gülen’in iadesi davası ile ilişkilendirmediklerini belirtti.

Türk yetkililer, ABD’den hamle bekliyor

Türk yetkili, ikisi arasında kesinlikle bir bağ kurmadıklarını, FETÖ elebaşının iadesi konusunda ABD tarafının harekete geçtiğini görmek istediklerini, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmayı da devam edeceklerini söyledi.

Güney Afrika seçeneği

NBC'ye konuşan kaynaklar, Türk yetkililer ile Trump yönetiminden yetkililerin Gülen'in iadesi mümkün olmazsa, doğrudan Türkiye'ye gönderilmesi yerine Güney Afrika'ya gönderilmesi seçeneğinin de görüşüldüğünü söyledi.

Kendi rızası ile gitmesi gerekiyor

Kaynaklar, ABD'nin Gülen'i Güney Afrika'ya gönderebilmesi için yasal gerekçesinin bulunmadığını dolayısıyla kendi rızasıyla gitmediği sürece bu seçeneğin çok gerçekçi olmadığını ifade etti.