Trump yine rahat durmadı! Gece yarısı küstah sözler

ABD Başkanı Trump, gece yarısı attığı tweet ile yine Türkiye'yi küstah ifadelerle tehdit etti.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 09:21

FETÖ ve PKK ile irtibatlı olduğu gerekçesi ile tutuklanan ve daha sonra ev hapsine alınan Rahip Andrew Brunson’la ilgili ABD Başkanı Donald Trump’tan bir tehdit mesajı daha geldi. Türkiye’ye karşı ekonomik savaş açan Trump, gece yarısı attığı tweetle yine ülkemize dil uzattı.

Gece yarısı tweet attı

Twitter hesabından Türkiye saati ile 02.30’da, ABD saatli ile 20.30’da paylaşım yapan Trump, yine Rahip Andrew Brunson’ın tutuklu kalmasını eleştirirken bu kez Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söyledi.

Türkiye’ye tehdit

Trump mesajında, Türkiye’nin uzun yıllar ABD’den yararlandığını, ülkesini büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahibin tutuklu tutulduğunu, masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceklerini, Türkiye ile ilişkileri azalttıklarını ifade etti.

Daha önce de yapmıştı

Konuyla ilgili daha önce de Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Türk lirası dolar karşısında hızla düşerken, Türkiye’yle çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasını az önce onayladım. Bundan böyle vergi alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye’ye ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil” demişti.