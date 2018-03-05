Trump, yangına körükle gitmeye devam ediyor!

ABD Başkanı Trump, ABD Büyükelçiliği'nin 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacağını ve kendisinin de bu açılışa katılacağını söyledi.

Güncellenme 05 Mart 2018 21:42

ABD Başkanı Donald Trump, skandal karardan sonra İslam dünyasını ayağa kaldıracak yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Trump, 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacak olan ABD Büyükelçiliği'nin açılışına katılabileceğini söyledi.

14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacak

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD'nin aldığı büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma adımını İsrail'in kuruluş günü olan 14 Mayıs'ta atacağını duyurmuştu.

Hazırlıklar başladı

Trump ise Aralık ayında Kudüs'ün resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanının geldiğini, Dışişleri Bakanlığı'na, Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Trum daha önce skandal bir açıklama yapmıştı

Trump kararı açıklamadan önce, bunun çok geç kalınmış bir hamle olduğunu, birçok başkanın bir şeyler yapacağını söylediğini ama hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. Karara Ortadoğu ve Avrupa'dan onlarca ülke tepki gösterdi.

Yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

ABD'nin büyükelçiliğini beklenendan daha erken Kudüs'e taşımak istemesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rdainah yaptığı açıklamada, birkaç gün önce BMGK'da Filistin Başkanının uluslararası yasallığa dayalı konuştuğunu, bunun bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için ciddi ve tek anahtar olduğunu, bunun kabul edilemez bir adım olduğunu, herhangi bir tek taraflı hareketin kimseye meşruiyet sağlayamayacağını ve bölgede barışı sağlama çabalarına engel teşkil edeceğini söyledi.