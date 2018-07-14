Trump ve Putin'den flaş İran anlaşması

İran’ın Suriye’den çıkması karşılığında ABD'nin de askerlerini çekeceğini iddia edildi.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 11:55

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, İran’ın Suriye’den çıkması karşılığında ABD'nin de askerlerini çekeceğini iddia etti. Öte yandan, İran'ın Suriye'den çekilmesi talebinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından sıklıkla talep edildiği de biliniyor.

Pazartesi günü Helsinki’de ikili görüşme yapacak olan Trump ve Putin, Suriye konusunda yapması beklenen anlaşmaya yönelik detaylar ortaya çıktı.

Putin ve Trump arasından aylardır planlanan görüşmede varılması beklenen anlaşmanın önceliği,' Suriye’de şiddete son verilmesi ve mültecilerin evlerine dönüşünü' hızlandıracak siyasi süreci başlatmak olacağı iddia edildi.

Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundaki yaklaşık 2 bin 200 askerini çekeceğinin vurgulandığı anlaşmada, Putin’in ise karşılığında Suriye’nin Ürdün ve İsrail sınırlarındaki İran varlığını sınırlandıracağı ifade edildi.



Haberde ayrıca, Pentagon destekli terör örgütü YPG/PKK’nın da Esed rejimi ile birlikte çalışmaya teşvik edileceği kaydedildi.