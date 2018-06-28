Trump ve Putin arasındaki kritik görüşme ne zaman?

Kremlin'den yapılan açıklama göre, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Temmuz'da Helsinki'de bir görüşmede gerçekleştirecek.

Güncellenme 28 Haziran 2018 15:52

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 16 Temmuz’da Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bir araya geleceği açıklandı.

Merakla beklenen Putin-Trump arasındaki görüşmenin ayrıntıları belli oldu. Dün Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la görüşen Putin'in Helsinki’de ikili bir zirve yapacağı belli oldu.

Tarafların görüşmede ikili ilişkilerin durumu ve geleceği ile uluslararası gündemdeki konuları ele alması bekleniyor.

Trump ve Putin daha önce, Hamburg'da G20 çerçevesinde bir araya gelmiş, Kasım 2017'de de Vietnam'da kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşme ayrıca Putin'in 18 Mart'taki seçim zaferinin ardından yeni başkanlık döneminde Trump'la yapacağı ilk görüşme olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i görüşme için Beyaz Saray'a davet etmişti. Ancak davetin ardından Suriye'deki gelişmeler ve eski Rus ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinden dolayı Rusya'ya yöneltilen suçlamalar yüzünden ilişkilerdeki gerginlik daha da tırmanmıştı.

Trump dün yaptığı açıklamada görüşmede hangi konuların ele alınacağı bilgisini vermişti. "Rusya'yla, Çin'le geçinmek, herkesle iyi geçinmek çok iyi bir şey" diyen ABD lideri, Suriye ve Ukrayna'nın yanı sıra birçok konuyu masaya yatıracaklarını söylemişti.