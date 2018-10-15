Rahip Brunson'un serbest kalması Türkiye-ABD ilişkilerini olumlu yönde etkiledi.

Güncellenme 15 Ekim 2018 16:46

Geçtiğimiz gün Rahip Brunson’un serbest kalması ile Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerinde yumuşama oldu.

“Yaptırımlar konusunda anlaşma yapmadık”

Türkiye ile ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'ye karşı hislerim değişti, ama yaptırımlar konusunda anlaşma yapmadık" dedi.

Bakan Gül ve Soylu için yaptırım kararı almışlardı

ABD ile Türkiye arasında rahip Brunson krizi yaşanmış ve Washington yönetimi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım karar almıştı.

ABD yönetimi ayrıca, demir-çelik ithalatına da yüzde 25'lik ek vergi getirmişti.