Trump, Suriye'den çekilme kararını böyle almış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Güncellenme 21 Aralık 2018 11:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık’ta Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesi ABD’yi diplomatik anlamda köşeye sıkıştırdı.

ABD çekilme noktasına geldi

Bu gelişme sonrası ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu "kabul edilemez" olarak nitelendirme noktasından ülkeden çekilme noktasına geldi.

Erdoğan-Trump görüşmesi

Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığındayken sürecin en kritik görüşmelerinden birini ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda yaptı. 14 Aralık Cuma akşam saatlerinde yaptıkları görüşmede yine tercümanlar ve iki liderin kurmayları da yer aldı.

DEAŞ konusu görüşüldü

Erdoğan-Trump telefon görüşmesinde ABD Başkanı, "Suriye'den çekilirsek siz kalan DEAŞ unsurlarını temizleyebilir misiniz?" diye sordu. Erdoğan, "Yaparız" yanıtı verdi. Trump, "Tamam siz yapın" dedi; hemen sonra da "Bolton hatta mısın?" sorusunu yöneltti. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton "Buradayım" deyince Trump, "Çalışmalara başlayın" talimatını verdi.