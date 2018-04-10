Trump, Suriye için tüm programını iptal etti!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yapılacağı Latin Amerika zirvesine katılmayacağını duyurdu.

Güncellenme 10 Nisan 2018 16:45

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yapılacağı Latin Amerika zirvesine katılmayacağını ve Lima, Peru, Bogota, Kolombiya'yı ziyaret etmeyeceğini duyurdu. İddiaya göre Trump, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek için ABD'de kalacak.

Ziyaret takvimi şu şekildeydi

Normalde Trump'ın ziyaret takvimine göre, Cuma günü Peru'ya ulaşacağı, ardından Kolombiya'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

Suriye için iptal etti

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek için Amerika'da kalacağını, dünyadaki gelişmeleri izleyeceğini belirtti.

"İğrenç ülkelerden geliyorlar" demişti

Ocak ayında Beyaz Saray'da bir basın toplantısı yapan Trump, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.