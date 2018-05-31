Trump, sır gibi saklanan operasyonu ifşa etti

Trump'ın ABD ordusunun Suriye'de yaptığı operasyona dair gizli tutulan ayrıntıları ifşa ettiği ortaya çıktı.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 09:46

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ordusunun Şubat ayındaki operasyonunda Suriye'de Rus askerlerini de öldürdüğünü ve bu gizlilik içeren bilgileri New York’ta bir bağış etkinliğinde ifşa ettiği ortaya çıktı.

Gizli tutuluyordu

Şubat'ta Suriye'nin Deyrizor kentinde, ABD askerlerinin de bulunduğu SDG ismini kullanan YPG/PKK kampına saldırı girişiminde bulunan bir gruba, ABD’nin düzenlediği hava saldırılarına ilişkin detaylar sır gibi saklanıyordu.

Saldırının detaylarını ifşa etti

Fakat, Trump Zafer Komitesi adlı ABD başkanını destekleyen bir kuruluş tarafından geçen hafta düzenlenen bağış etkinliğinde konuşan Trump, saldırıya katılan bir F-18 tipi savaş uçağı pilotunun performansını överken, saldırının detaylarını ifşa ettiği ortaya çıktı.

Rus askerleri öldürüldü iddiası

ABD medyasına bilgi veren ve bahsi geçen etkinlikte bulunan bir kişi, Başkan Trump'ın “hava saldırısının 10 dakika sürdüğü ve bu süre içerisinde 100 ile 300 arasında Rus’un öldürüldüğünü” söylediğini ileri sürdü.

ABD basını daha önce vermişti

New York Times gazetesi geçen haftaki iddiasında, bölgedeki ABD askerleri ve Esed rejimi askerleri arasında çatışma çıktığını, bu çatışmanın dört saat boyunca devam ettiğimi, 300’e yakın rejim yanlısı milisin öldürüldüğünü yazmıştı.

Yetkililer açıklama yapmamıştı

Saldırının detayları sır gibi saklandığı için ABD yönetimi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Kudüs açıklaması

New York Lotte Palace’da yapılan etkinlikte Trump'ın, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs’e taşınmasına da değindiğini ve eski başkanların “krallar ve kraliçelerin lobi çabaları arasında kendilerinde elçiliği taşıma gücü bulamadığını” ancak kendisinin bunu başardığını anlattığı iddia edildi.

Dünya liderleri Trump’ı aramış

Öte yandan Trump buradaki konuşmasında, Kudüs kararından vaz geçmesi için tüm dünya liderleri tarafından arandığını ama buna rağmen kararından dönmediğini de söylediği iddia edildi.

Bahsi geçen programda, yaklaşık 5 milyon doların toplandığı, 100 civarında Trump destekçisi iş adamının katıldığı belirtiliyor.